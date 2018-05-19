اليمن... 10 غارات للتحالف على صعدة وصنعاء

جدد طيران التحالف العربي بقيادة السعودية غاراته على محافظة صعدة اليمنية الحدودية مع السعودية، اليوم السبت 19 مايو/ أيار، بالتزامن مع استهدافه ضواحي العاصمة صنعاء وسط اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري في محافظة صعدة لوكالة "سبوتنيك" أن طيران التحالف استهدف مديرية باقم بأربع غارات، وشن غارة على معسكر كهلان شرق مدينة صعدة.

© REUTERS / Naif Rahma اليمن... 5 قتلى بتمشيط لقوات الرئيس هادي مواقع في صعدة

وأشار المصدر إلى تعرض منطقة علاف في مديرية سحار، ومنطقة المختبية في مديرية مجز إلى غارتين للتحالف، خلفتا أضرارا مادية.

مضيفا أن الجيش السعودي نفذ قصفا صاروخيا ومدفعيا على مناطق متفرقة في مديرية رازح الواقعة على الشريط الحدودي.

وعاود طيران التحالف قصف مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، وأفاد مصدر محلي في محافظة صنعاء لوكالة "سبوتنيك" أن طيران التحالف شن 3 غارات على منطقتي المدفون ومحلي بمديرية نهم المتاخمة للعاصمة صنعاء من الجهة الشرقية.

وتقود السعودية منذ 26 مارس/ آذار 2015 تحالفا عربيا في اليمن، لدعم شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي واستعادة المناطق، التي سيطر عليها جماعة أنصار الله "الحوثيون" في يناير 2015.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.