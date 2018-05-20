قصة عمرها ٥٥ عاما عن الملك سلمان

وفي القصة التي نشرتها صحيفة محلية سعودية، بتاريخ الأول من محرم عام 1383 هجرية (1964 ميلادية)، يظهر اهتمام الملك سلمان بالبحث عن مواطن؛ فُقد أثناء رحلة برية في الرياض، وضل طريق العودة؛ وتأخر يومين، ولم يعد إلى أهله، وفقا لصحيفة "سبق"
وبينما خرجت البعثة للبحث عن المواطن المفقود، كان الملك سلمان، جهز طائرة للبحث عنه.
وأشار العمراني إلى أنه عندما أوشكت طائرة الملك سلمان على الإقلاع، تلقى نبأ العثور على المواطن وهو بصحة جيدة.
#من_ذاكرة_السعودية.. هذه إنسانية وحزم الملك سلمان.. تعرَّف على القصة قبل ٥٥ عامًا https://t.co/ci70YPL1le pic.twitter.com/vfEAbbfGRP— شوف أخبار (@shuoof) May 19, 2018
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