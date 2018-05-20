قصة عمرها ٥٥ عاما عن الملك سلمان

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، قصة إنسانية للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي يعود عمرها قبل 55 عاما.

وفي القصة التي نشرتها صحيفة محلية سعودية، بتاريخ الأول من محرم عام 1383 هجرية (1964 ميلادية)، يظهر اهتمام الملك سلمان بالبحث عن مواطن؛ فُقد أثناء رحلة برية في الرياض، وضل طريق العودة؛ وتأخر يومين، ولم يعد إلى أهله، وفقا لصحيفة "سبق"

© AP Photo / Saudi Press Agency بعد مشاورات مع ولي العهد... الملك سلمان يصدر قرارا جديدا بشأن دولة أفريقية

وعن تفاصيل القصة، يروي الباحث عبد الله العمراني، أن الملك سلمان (وقتما كان أميرا للرياض) أمر بإرسال فرقة مع عدد من السيارات المجهزة بكل شيء للبحث عن المفقود.

وبينما خرجت البعثة للبحث عن المواطن المفقود، كان الملك سلمان، جهز طائرة للبحث عنه.

وأشار العمراني إلى أنه عندما أوشكت طائرة الملك سلمان على الإقلاع، تلقى نبأ العثور على المواطن وهو بصحة جيدة.

​