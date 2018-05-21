مصدر يمني: لقاء يجمع بين قادة الجنوب لأول مرة في الإمارات الليلة

قال مصدر يمني جنوبي، إن لقاء موسعا لرموز جنوبية كبيرة، يعقد لأول مرة، الليلة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف المصدر، قي اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، 21 مايو/أيار 2018، أن لقاء الليلة هو الأول الذي يجمع تلك الشخصيات الجنوبية، ذات الثقل السياسي والرصيد الشعبي المتنوع على الأرض، من أجل الاستقرار على النقاط التي تمت مناقشتها خلال الأسابيع الماضية نحو هدف جنوبي مكتمل الأركان.

© REUTERS / MOHAMMAD HAMED رئيس اليمن يعين أحد مؤسسي "الحراك الجنوبي" قائدا للشرطة العسكرية

وتابع المصدر، أن اليومين السابقين شهدا اجتماعا بين رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي والرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وضم الاجتماع، الرئيس علي ناصر محمد، اللواء عيدروس الزبيدي، وأعضاء هيئة رئاسه المجلس الانتقالي، الشيخ صالح بن فريد العولقي، د.ناصر الخبجي، اللواء أحمد بن بريك، عدنان الكاف، محمد الغيثي، و جابر محمد السكرتير الإعلامي للرئيس علي ناصر، وبحث الاجتماع الأوضاع والقضايا السياسية الراهنة ومنها التركيز وبشكل أكبر على أهمية التقارب الجنوبي والخروج برؤية موحدة لمختلف القضايا وأبرزها المفاوضات القادمة.

وأكد المصدر أن نتائج الاجتماعات للقيادات الجنوبية التي تستضيفها العاصمة الإماراتية، منذ مطلع الأسبوع الماضي تشهد تقدما ملحوظا، ووضعت إلى حد كبير النقاط على الحروف في مشاورات أهم الأحداث والقضايا التي يجري بشأنها تفاهمات سياسية معمقة، مشيرا إلى أن اجتماعات مكثفة بين القادة الجنوبيين ستشهدها الأيام القادمة في الإمارات، بما يصب في اتجاه لم الشمل الجنوبي.

وأشار المصدر إلى أن الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد التقى في وقت سابق السفير بيتر سيمنبي، الممثل الخاص للخارجية السويدية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأطلع المسؤول السويدي الرئيس ناصر على نتائج زياراته لكل من عدن وصنعاء والرياض وأبو ظبي للإسهام في عملية إحلال السلام في اليمن.