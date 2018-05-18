اليمن: الرئيس الجنوبي السابق يلتقي قادة "المجلس الانتقالي" في الإمارات

قال مصدر مسؤول بالمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، إن قادة من المجلس عقدوا لقاء، اليوم الجمعة 18 مايو / أيار، مع عدد من القادة التاريخيين الجنوبيين في الإمارات العربية المتحدة.

وأشار المصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن اللقاء جمع بين الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد، وقادة من المجلس الانتقالي، بهدف لم الشمل وتوحيد الصف الجنوبي ووضع تصور للمرحلة المقبلة.

© REUTERS / Khaled Abdullah اليمن... خلافات سياسية تهدد تماسك المجلس الانتقالي الجنوبي

وأضاف المصدر، أن لقاء اليوم يأتي ضمن سلسلة لقاءات ستعقد خلال الأيام المقبلة في القاهرة والأمارات ، بين قادة الأحزاب الجنوبية ومسؤولين سابقين في حكومة الرئيس عبد الربه منصور هادي، ومنهم عبد الرحمن الجفري، رئيس حزب الرابطة، وخالد بحاح رئيس الحكومة اليمنية السابق.

وتابع المصدر، ما يشهده الجنوب اليوم من إجماع وتوحيد الصف والهدف، لم يحدث منذ الثمانينات، وهو إنجاز يحسب للمجلس الانتقالي، مضيفا: "لو لم يكن موجود لما شاهدنا هذه الصور واللقاءات على هذا المستوى".

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز وحدة الصف الجنوبي وتبادل وجهات النظر من أجل توحيد الموقف السياسي وتعزيز الجبهة الداخلية الجنوبية.