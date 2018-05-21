الجيش السوري يستعيد السيطرة على منطقة الحجر الأسود جنوبي دمشق

نجح الجيش السوري في السيطرة على منطقة الحجر الأسود جنوبي العاصمة دمشق من تنظيم "داعش" الإرهابي.

ووفقاً لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فقد "فرضت وحدات من الجيش العربي السوري سيطرتها الكاملة على منطقة الحجر الأسود جنوب دمشق".

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy الجيش السوري يقترب من إعلان الانتصار في الحجر الأسود

وذكرت الوكالة أن عمليات الجيش استؤنفت بتنفيذ سلاح الجو عدة غارات ضد مواقع وتحصينات الإرهابيين ضمن الجيب المتبقي لهم داخل الحجر الأسود وسط انهيار متسارع في صفوف الإرهابيين، مبينة أن وحدات المشاة نفذت عمليات اقتحام ضمن كتل الأبنية وأزقة الشوارع الضيقة التي شكلت ملاذا أخيرا للإرهابيين في الحجر الأسود.