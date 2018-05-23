الجيش السوري ينتهي من تحرير جميع ضواحي دمشق

أعلنت هيئة الأركان الروسية، أن القوات الحكومية السورية أنهت عمليات تحرير جميع ضواحي دمشق، من الإرهابيين المتبقين فيها.

وأعلن رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول سيرغي رودسكوي، اليوم، أنه تم تحقيق إنجاز كبير في تحرير سوريا من الإرهابيين المتبقين.

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وقال رودسكوي: "منذ بداية هذا العام، حققت القوات الحكومية السورية، بدعم من سلاح الجو الروسي، نجاحات كبيرة في تحرير المناطق الرئيسية في سوريا من بقايا الجماعات الإرهابية".

وأضاف الفريق: " الجزء الشرقي من محافظة إدلب، ضواحي دمشق، شرق الغوطة، شرق القالمون، اليرموك، وكذلك المناطق الشمالية من محافظة حمص، التي أصبحت الآن تحت سيطرة القوات الحكومية بالكامل".

واضاف رودسكوي: "اليوم جميع مسلحي داعش الناشطين في الجزء الغربي من اليرموك تم القضاء عليهم، والمنطقة انتقلت الى سيطرة القوات الحكومية".

وأشار رودسكوي إلى أن كل الظروف قد أنشئت لإحياء سوريا، ولكن من الضروري هنا ليس مساهمة روسيا فقط، ولكن هناك حاجة أيضا إلى دول أخرى في المجتمع الدولي.

وقال: "في الوقت الحالي، تم خلق جميع الشروط لإحياء سوريا كدولة واحدة غير قابلة للتجزئة، ولكن لتحقيق هذا الهدف، من الضروري بذل جهود ليس فقط لروسيا، ولكن أعضاء آخرين في المجتمع الدولي".

وشدد رودسكوي على أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية تراقب عن كثب تطور الوضع في سوريا.