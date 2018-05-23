الجامعة العربية توقف التعامل مع غواتيمالا بعد نقل سفارتها إلى القدس

أعلنت جامعة الدول العربية، وقف كل أشكال التعاون مع جواتيمالا، بعد قرار الأخيرة بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية، بأنه في إطار تفعيل ما نص عليه القرار الصادر في ١٧ مايو/ أيار الجاري عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية فقد تم وقف كل أشكال التعاون مع غواتيمالا.

© REUTERS / RONEN ZVULUN غواتيمالا تنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس

وأضاف عفيفي، في بيان إعلامي وصل " سبوتنيك " نسخه منه، اليوم الأربعاء، 23 مايو/أيار، أن الجامعة أدانت إقدام جمهورية غواتيمالا على نقل سفارتها إلى مدينة القدس، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والاقتصادية إزاء هذه الخطوة، فقامت الأمانة العامة للجامعة العربية، بناء على توجيهات الأمين العام أحمد أبو الغيط، بوقف وإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الخارجية بجمهورية جواتيمالا في عام 2013، مع إبلاغ الجانب الجواتيمالي بعدم المضي قدما في أي تعاون بينهما نتيجة لموقف جواتيمالا من قضية القدس.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه تم إبلاغ الجانب الغواتيمالي بأن هذا الإجراء يأتي نتيجة لإقدامها على نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس بما شكل مخالفة واضحة وصريحة وسابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، ولما مثل أيضا انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وذلك على النحو الذي يهدد السلم والأمن الدوليين ويضعف المنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي.

وأكد عفيفي مجددا على دعوة جامعة الدول العربية لكافة دول العالم لعدم الإقدام على اتخاذ خطوة نقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة والالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ومن بينها تلك المتعلقة على وجه التحديد بوضعية القدس.

وكانت غواتيمالا افتتحت سفارتها في القدس، يوم الأربعاء 16 مايو/أيار، بعد يومين من افتتاح السفارة الأمريكية في المدينة.