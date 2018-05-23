تسجيل
15:28 23 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    الجيش السوري في مخيم اليرموك، ريف دمشق، سوريا

    رئيس "العربي للدراسات السياسية": المطالبة بخروج إيران من سوريا "انتهاك للسيادة"

    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال الدكتور أحمد الطواش، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية، إن تصريحات نائب وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد، بشأن عدم طرح مسألة انسحاب القوات الإيرانية وحزب الله من سوريا، قائمة على التمسك بمبدأ السيادة.

    وأضاف الطواش، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 23 مايو/ أيار، أن الوجود الإيراني والروسي، وأيضا وجود القوات التابعة لحزب الله اللبناني، قائم بفعل مطلب الرئيس السوري بشار الأسد، أي أن الأمر لا يخرج عن إطار التعاون مع الدولة السورية، وبقرار سيادي منها، لا دخل لأحد فيه سوى الدولة وحدها.

    نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد
    © AP Photo / Anja Niedringhaus
    المقداد لـ"سبوتنيك": موسكو ودمشق قدمتا إثباتات لعدم صحة الهجمات الكيميائية و18 شاهدا أكدوا أن الحادث كان تمثيلية
    وتابع الدكتور أحمد الطواش أن "المطالبة الأمريكية والغربية حاليا لإيران بمغادرة سوريا، هو مطلب يتجاوز ويتعدى على سيادة الدولة السورية، التي طلبت من إيران وروسيا الدعم المباشر للجيش العربي السوري في معاركه المتواصلة ضد التنظيمات الإرهابية منذ عدة سنوات، والتي حقق الجيش فيها انتصارات بالفعل منذ تلبية الجميع مطلب الدولة بتقديم الدعم".

    ولفت إلى أن أي مطلب بخروج إيران من سوريا، يجب أن تعي الدول التي تقدمه أمرين، الأول هو أن الوجود الإيراني مرتبط بوجود الإرهاب على الأراضي السورية، وطبقا للاتفاق بين الدولتين لا يمكن أن تغادر إيران قبل القضاء على هذه التنظيمات الإرهابية، والأمر الثاني هو أن خروج إيران يجب أن تسبقه مغادرة قوات كافة الدول التي فرضت نفسها على المشهد، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

    وشدد رئيس المركز العربي للدراسات السياسية، ومقره القاهرة، على أن سوريا سوف تعتبر أي محاولة للتعدي على الوجود الإيراني أو الروسي، أو أي اعتداءات ضد حزب الله، هو اعتداء على القرار السيادي السوري، وتجاوز في حق الدولة في اختيار أصدقائها ومن يدعمونها في معاركها التي ما زالت متواصلة ضد التنظيمات الإرهابية.

    وكان نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أعلن في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن انسحاب أو بقاء القوات المتواجدة في الأراضي السورية بدعوة من الحكومة، هو شأن يخص الحكومة السورية وحدها، وأن هذا الأمر غير مطروح للنقاش.

    وقال إن "حكومة الجمهورية العربية السورية دعت قوات حليفة وصديقة لمساعدتها في الحرب على الإرهاب، ومن بين هذه القوات قوات روسية وإيرانية وخبراء إيرانيين وأخوة في حزب الله، وكل هذه الأطراف هي معنية بالحرب على الإرهاب، ولا تنتهك سيادة وحرمة أراضي الجمهورية العربية السورية، وتعمل بتنسيق تام مع الدولة السورية في الحرب على الإرهاب".

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    أمريكا تضع 12 شرطا للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران
    وأكد نائب وزير الخارجية السوري أن "هذا الموضوع [انسحاب إيران وحزب الله من سوريا] غير مطروح للنقاش، لأنه يأتي في سياق سيادة الجمهورية العربية السورية، على من يكون على أرضها ومن لا يكون.. لذلك هذا الموضوع غير مطروح ولا يمكن أن نسمح لأحد بطرحه".

    وحول المطالبة الروسية بخروج شامل لجميع القوات الأجنبية من سوريا مع بدء العملية السياسية، قال المقداد: "لا أعتقد أن الأصدقاء الروس إطلاقا يقصدون القوى أو الجيوش التي دخلت سوريا بشكل مشروع، وبموافقة حكومة الجمهورية العربية السورية..هذا اختصاص حصري للجمهورية العربية السورية وهذا الموقف المعلن من روسيا".

    وأضاف

    "القوات التي دخلت سوريا بدون علم الحكومة السورية تمثل قوات احتلال، من جهة، وهي قوات بشكل مباشر بدعم الإرهاب  في سوريا".

    انظر أيضا:

    سوريا تكشف الهدف الحقيقي وراء قصف آبار النفط
    المقداد يكشف عن مصير "حزب الله" والقوات الإيرانية في سوريا
    سوريا تستخدم سيارة مدرعة منقطعة النظير
    السفير الإيراني في عمان ينفي وجود قوات إيرانية في جنوب سوريا
    الولايات المتحدة في سوريا خطوة إلى الأمام وعشر إلى الخلف
    خبير: أي تصعيد أمريكي في سوريا سيقود إلى اندلاع حرب قد تكون نووية
    روسيا تعتبر المطالبة الأمريكية بسحب القوات الإيرانية من سوريا غير قانونية
    "أعجوبة سلاح سوريا" تجعل سكان دمشق ينامون بهدوء
    الكلمات الدلالية:
    أخبار إيران, أخبار أمريكا, أخبار سوريا, انسحاب القوات الأمريكية من سوريا, انسحاب, الخارجية الأمريكية, الخارجية السورية, مايك بومبيو, فيصل المقداد, إيران, سوريا, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    الرئيس فلاديمير بوتين يهدي باقة من الأزهار لمستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل لدى وصولها مدينة سوتشي، روسيا 20 مايو/ أيار 2018
    باقات من الأزهار من ساسة العالم
    العقوبات لا ترحم أحدا في المنطقة... حتى من يدعمها
    العقوبات لا ترحم أحدا في المنطقة... حتى من يدعمها
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك