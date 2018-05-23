مهرب يطلق النار على 23 مهاجرا غير شرعي في ليبيا

أصيب 23 شخصاً من المهاجرين غير الشرعيين في مدينة بن وليد الليبية، غرب البلاد، اليوم الأربعاء 23مايو/ أيار 2018، بعد أن أطلق أحد المهربين النار عليهم أثناء محاولتهم الهرب.

© REUTERS / ISMAIL ZITOUNY بالفيديو... مشاهد مروعة لتعذيب 21 مصريا في ليبيا

بنغازي — سبوتنيك وقالت صحيفة الوسط الليبية، أن "مصدر أمني من مدينة بن وليد، أكد مساء يوم الأربعاء، على إصابة 23 مهاجراً غير شرعي جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل أحد المهربين بطريق عمارات 51 بالمدينة، أثناء محاولتهم الفرار منه والهرب إلى بعض الأودية في المنطقة".

وذكرت أن "المهاجرين المصابين نُـقلوا إلى مستشفى بني وليد العام لتلقي العلاج، مشيرةً إلى أنهم تعرضوا لإصابات متفاوتة بين البسيطة والبليغة.

وأضافت، "طالبت بعض منظمات المجتمع المدني في بني وليد وبعض الأهالي، الجهات الأمنية بالتصدي للمتاجرين بالبشر وتعقب المهربين وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة لمعاقبتهم".