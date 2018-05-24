الحكومة اليمنية تدعو الأمم المتحدة للتدخل من أجل مهرة وسقطرى

صنعاء — سبوتنيك. ودعا وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، المنظمات الأممية الإغاثية والإنسانية الى سرعة إرسال فرق طبية وإغاثية لمحافظة المهرة وسقطرى وحضرموت والمحافظات، التي اجتاحها الإعصار المداري.
وأهاب فتح بالمنظمات الإغاثية العربية والدولية والمانحين "سرعة مد المحتاجين في محافظات المهرة وسقطرى وحضرموت والمحافظات الساحلية بالمواد الإغاثية والطبية ومخيمات الإيواء، والتخفيف من معاناة السكان في تلك المناطق".
وأشار فتح إلى أهمية التنسيق الكامل مع سلطات خفر السواحل والأرصاد لمواجهة آثار الإعصار.
وكان إعصار ماكونو تسبب، يوم الأربعاء، في غرق سفينة وجنوح أخرى وفقدان 17 شخصاً ونزوح 200 أسرة في محافظة أرخبيل سقطرى جنوب اليمن، وسط تحذيرات من اقترابه من محافظة المهرة ووصول تأثيراته إلى محافظة حضرموت شرق اليمن.
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