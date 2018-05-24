رسالة من الملك السعودي وولي العهد إلى ملك الأردن

في ذكرى الاستقلال 72 تطالعنا صفحات مشرقة من المجد والحياة الفضلى الكريمة ونطالع في هذه الذكرى سفر المجد والعطاء، لنقرأ في صفحته الأولى ملحمة الكفاح والنضال

الأردنيون يحتفلون باستقلالهم الـ 72 🇯🇴🇯🇴#الأردني_أخبار #عيد_الاستقلال #عيد_الاستقلال72 pic.twitter.com/xysXTwKAHL