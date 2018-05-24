رسالة من الملك السعودي وولي العهد إلى ملك الأردن

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني والأمنيات بالصحة والسعادة للملك الأردني، متمنيا للمملكة "التقدم والازدهار"، حسب وكالة الأنباء السعودية.
وأشاد الملك السعودي بالعلاقات السعودية الأردنية.
في ذكرى الاستقلال 72 تطالعنا صفحات مشرقة من المجد والحياة الفضلى الكريمة ونطالع في هذه الذكرى سفر المجد والعطاء، لنقرأ في صفحته الأولى ملحمة الكفاح والنضال— مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية (@JrtvMedia) May 23, 2018
الأردنيون يحتفلون باستقلالهم الـ 72 🇯🇴🇯🇴#الأردني_أخبار #عيد_الاستقلال #عيد_الاستقلال72 pic.twitter.com/xysXTwKAHL
وهنأ ولي العهد محمد بن سلمان الملك عبد الله بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.
وأكد ولي العهد أنه يتمنى "موفور الصحة للملك، والتقدم والازدهار لحكومة وشعب الأردن".
ويحتفل الأردن بعيد الاستقلال الـ72.
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