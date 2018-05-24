مقتل 4 على الأقل وإصابة 15 بتفجير انتحاري في بغداد

قال متحدث عسكري إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 15 بهجوم انتحاري في العاصمة العراقية بغداد اليوم الخميس.

ووقع الانفجار في منطقة الشعلة في شمال غربي بغداد. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© REUTERS / KHALID AL-MOUSILY حصيلة الهجوم الانتحاري في شمال بغداد

وجاء في بيان لمركز الإعلام الأمني أن المهاجم فجر سترة ناسفة بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية عند مدخل متنزه الصقلاوية مما أسفر عن مقتل وإصابة "عدد من المواطنين".

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم في بيان نشرته وكالة تابعة له. وقال إن الهجوم أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 19 آخرين.

وأعلن العراق النصر على التنظيم المتشدد في ديسمبر/ كانون الأول 2017. ورغم هزيمة التنظيم إلى حد كبير فإنه مازال يشن هجمات متفرقة ويدير خلايا محدودة في البلاد خاصة في الشمال وحول مدينة الموصل ثاني أكبر مدينة عراقية.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هجمات سابقة على قوات الأمن وأماكن عامة في مناطق متفرقة من العراق. كما أعلن التنظيم هذا الشهر مسؤوليته عن هجوم بالأسلحة في الطارمية التي تبعد مسافة 25 كيلومترا إلى الشمال من بغداد.