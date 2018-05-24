السيسي يؤكد لبنس موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية فقد تلقى السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من بنس الذي أعرب عن "حرص بلاده على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية مع مصر، وذلك في ظل دورها المحوري في الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط"، مثمناً في هذا الإطار دور مصر في تهدئة الأوضاع في غزة، فضلاً عن جهودها لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
كما أعرب السيسي عن التطلع إلى تعزيز هذه العلاقات "بما يساهم في تحقيق مصالحهما المشتركة وعلى رأسها استعادة الأمن في المنطقة"، بحسب البيان.
يذكر أن 62 فلسطينيا قتلوا فيما أصيب المئات برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة، وذلك خلال مسيرات جماهيرية حاشدة انطلقت من كافة محافظات القطاع تجاه الحدود تعبيرا عن رفضهم لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، الذي تزامن مع الذكرى السبعين "للنكبة الفلسطينية".
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