الصحة الليبية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير بنغازي إلى ثمانية أشخاص وتستنكره

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة شرقي البلاد، عن ارتفاع حصيلة تفجيرات بنغازي إلى 8 قتلى و12 جريح، مشيرةً إلى أن المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة يجب أن تتحمل مسؤولية حماية المدنيين.

بنغازي — سبوتنيك. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة معتز عزالدين الطرابلس أن "الحصيلة المبدئية لعدد الجرحى والقتلى جراء التفجير الذي استهدف المدنيين في مدينة بنغازي اليوم الجمعة، ارتفع ليصل إلى 8 قتلى و 12 جريح، موزعة بين مستشفى الجلاء ومركز بنغازي الطبي".

وأضاف أن "مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث استقبل 11 جريح بينما استقبل مركز بنغازي الطبي جريح واحد ويجري تقديم الإسعافات الأولية والعلاجية اللازمة لهم".

وفي سياق متصل أعربت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة في بيان حصلت وكالة سبوتنيك نسخة منه "إدانتها للإعمال الإرهابية الجبانة التي تقوم به أيدي الخونة والمجموعات الإرهابية الخارجة عن القانون في بنغازي وذلك باستهداف المواطنين المدنيين بواسطة سيارة مفخخة انفجرت بشارع جمال عبدالناصر، أودت إلى مقتل ثمانية أشخاص، نحتسبهم من الشهداء وعشرات الجرحى".

وأكدت الوزارة في بيانها أن "هذا العمل الإرهابي يدل على مدى الإجرام المتأصل في نفوس هؤلاء المجرمين وهو تحدٍ صارخ لجميع القيم الإنسانية والأخلاقية"، محملة "المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة تحمل المسؤولية الكاملة عن مثل هذه الأعمال الإجرامية".

© AFP 2018 / رئيس مجلس النواب الليبي يستنكر تفجيرات بنغازي

وقال البيان "يجب على المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا الوفاء بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973 الخاص بحماية المدنيين".

وطالبت وزارة الصحة "كافة المستشفيات في مدينة بنغازي وما جاورها التواصل العاجل مع غرفة الطوارئ والأزمات بديوان على الأرقام المخصصة لسرعة تقديم الخدمة، مؤكدة أنها "على التواصل مع الجميع في بنغازي للاطمئنان على أوضاع المصابين الجرحى".

هذا وفي وقت سابق اعلن الناطق الرسمي باسم الغرفة الأمنية المركزية الكبرى بمدينة بنغازي النقيب طارق الخراز في تصريح لوكالة سبوتنيك أن "انفجار بواسطة سيارة مفخخة وقع في شارع جمال عبدالناصر وسط مدينة بنغازي الليبية"، مؤكدا على " سقوط 7 قتلى ، بينهم طفلة و 22 جريح".

يذكر ان انفجار ناتج عن سيارة مفخخة وقع في مدنية بنغازي اليوم الجمعة 25أيار/مايو،في شارع جمال عبدالناصر وسط المدينة ، تزامننا مع إقامة فعاليات معرض صنع في سوريا الذي أفتتح أبوابه يوم الأربعاء الماضي.