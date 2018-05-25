صحيفة: شقيق أمير قطر يتحول إلى "متهم"... والسفارة ترد

"كرة الثلج" الخاصة بالدعوى القضائية المرفوعة ضد قطر، يبدو أنها بدأت تكبر، بعدما أضاف رجل الأعمال الأمريكي، إليوت برويدي، دعوى قضائية أخرى ضد الدوحة.

وكان برويدي، أحد أبرز المسؤولين عن جمع التبرعات في حملة "ترامب" الانتخابية، ويوصف بأنه من الدائرة المقربة لترامب، قد اتهم قطر بالقرصنة على أجهزة الحاسب الخاصة به، وتسريب معلومات منها إلى وسائل الإعلام، وتزييفها وإخراجها من سياقها، بحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

© AP Photo / Evan Vucci سر ظهور الإمارات في أول سهم قضائي من "دائرة ترامب" ضد قطر بعد زيارة محمد بن سلمان

واتهم برويدي، في الدعوى التي أقامها أمام المحكمة الجزائية الأمريكية في لوس أنجلوس، قطر ووكلاء لها باختراق حسابات البريد الإلكتروني، التي تخصه هو وزوجته وتقديم الوثائق المسروقة، عبر أعضاء جماعات ضغط في الولايات المتحدة، إلى وسائل الإعلام بهدف نشر تقارير تنال منه.

ولكن الأبرز في الدعوى القضائية الجديدة، التي نشرت تفاصيلها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن رجل الأعمال الأمريكي أضاف في تلك الشكوى أسماء متهمين محتملين في اختراق بريده الإلكتروني.

واتهم برويدي شقيق أمير قطر، الشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني، وأحمد الرميحي رجل الأعمال القطري والرئيس السابق للاستثمارات في صندوق الثروة السيادية القطري، بالتورط في عملية الاختراق.

وقال رجل الأعمال الأمريكي في شكواه

"سعت الدوحة لاستغلال رسائل إلكترونية تحت استخلاصها من اختراق بريدي الإلكتروني لتنفيذ تغطية صحفية سلبية ومنعي من انتقاد قطر".

كما أدعى برويدي في تلك الدعوى الجديدة بتلاعب مخترقي البريد الإلكتروني ببعض المعلومات المسربة، كما طالبت بتعويضات "غير محددة".

وزعمت الدعوى القضائية أن شقيق الأمير تميم والرميحي استأجرا شخصين يدعيا كيفين شاكر وديفيد مارك لتنسيق عملية القرصنة وسرقة المعلومات.

© AFP 2018 / Karim Jaafar رجل أعمال أمريكي يقاضي قطر ويتهمها بسرقة بريده الإلكتروني

وأشارت الدعوى إلى أن "شاكر ومارك نسقا مع المسؤولين القطريين التعاون مع مرتزقة إنترنت لاختراق خوادم بريد برويدي الإلكتروني في لوس أنجلوس".

وردت السفارة القطرية في واشنطن على تلك الدعوى والاتهامات، بتصريحات من المتحدث باسمها، جاسم آل ثاني، الذي قال: "تلك الإدعاءات الزائفة الجديدة من برويدي محاولة يائسة أخرى لصرف الانتباه عن أنشطته غير القانونية".

وتابع

"مزاعمه ملفقة تماما وليس لها أي أساس من الصحة، فهو يحاول تصوير قطر أنها المعتدي، لكن عليه أن يعلم أن قطر لا تعمل بمثل هذه الطريقة، لكن الحقيق أن برويدي تآمر في الظل ضد قطر لا العكس".

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن شاكر ومارك، رفضا التعقيب على ورود اسميهما في الدعوى القضائية، كما أن الرميحي رفض أيضا التعقيب على الاتهامات.