الجيش السوري يعثر على "مفاجآت" في حافلات المسلحين (فيديو)

عثر الجيش السوري على "مفاجآت" أثناء تفتيش الحافلات التي تقل المسلحين الذين رفضوا الاستسلام في مدينة الرستن في محافظة حمص.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الاتحادية أن الجيش السوري عثر على أسلحة ومعدات، منها بنادق وقنابل يدوية ورشاشات ومدافع هاون وذخائر مختلفة.

ورفضت الحكومة السورية العفو عن أكثر من 500 من الإرهابيين، الذين احتلوا مناطق في شمال محافظة حمص. ومع ذلك، تمكن بعض المسلحين السابقين من تنظيم وضعهم القانوني. لذلك، شمل العفو المسلحين الذين أثبتوا براءتهم من جرائم الحرب. ومعظم الإرهابيين الذين لم يعفى عنهم من مدن تلبيسة والرستن تم إرسالهم جميعا إلى محافظة إدلب مع المسلحين الذين رغبوا في مغادرة المنطقة.

وسلم المسلحون الذين استسلموا إلى السلطات عددا كبيرا من الدبابات والمركبات المدرعة وأنظمة مضادة للطائرات ومدفعيات، وكذلك شاحنات صغيرة مثبت عليها أسلحة.