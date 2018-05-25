"أنصار الله": أكثر من 40 صاروخا على 24 هدفا في السعودية

أطلقت القوة الصاروخية لجماعة "أنصار الله" اليمنية، فجر اليوم الجمعة، صاروخا من طراز "بدر1" على معسكر مستحدث شرق بير عسكر في نجران، وفقا لما ذكرته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.

وبحسب القناة، فإن القوة الصاروخية أطلقت أكثر من 40 صاروخا من طراز "بدر1" الباليستي على 24 هدفا سعوديا، منذ دخولها العملياتي لساحة المعركة في شهر مارس الماضي، حيث تنوعت أهدافها بين الحيوية والعسكرية والاقتصادية في كل من جيزان ونجران وعسير.

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" يقنصون 7 جنود سعوديين وسودانيين في جازان

وفي سياق متصل، أطلقت القوة الصاروخية مساء الأربعاء، صاروخا باليستيا من طراز "بدر1" استهدف ميناء جيزان جنوبي السعودية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة "الصحافة اليمنية" المحسوبة على الجماعة، أن الصاروخ أصاب هدفه في ميناء جيزان بدقة عالية.

وأشار المصدر إلى أن السلطات السعودية علقت العمل في الميناء الذي يعد ثاني أهم ميناء في المملكة بعد تلقيه الضربة الصاروخية التي ألحقت به دمارا واسعا، وفق الوكالة.

وأضاف المصدر أن القوة الصاروخية تركز ضرباتها على الأهداف الاقتصادية والعسكرية داخل العمق السعودي بغرض إحداث شلل لقدراتها الاقتصادية والعسكرية.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة "أنصار الله" في اليمن، دعما لقوات الرئيس هادي. وتعد الإمارات أكبر داعمي التحالف.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.