رئيس "المحامين العرب": ما تقوم به إسرائيل "احتلال غاشم"

ندد رئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور، بالغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة، مساء أمس السبت 26 مايو / أيار، ووصف ما تقوم به إسرائيل بـ"الاحتلال الغاشم".

وقال "عاشور"، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الأحد 27 مايو، عن خالص تعازيه للشعب الفلسطيني، في شهداءه الذين سقطوا خلال الأيام الماضية على يد ما وصفه بـ"الاحتلال الغاشم"، مشددا على أن الشعب العربي بأكمله يدعمهم حتى استعادة كامل الأرض العربية المحتلة.

© AP Photo / Tsafrir Abayov الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين في قطاع غزة

وتابع عاشور: "كانت ذكرى نصر العاشر من رمضان، أمس السبت، وسيحقق أولادنا وأحفادنا في يوما ما انتصارا جديدا على " الكيان الصهيوني " يعيد أرضنا المسلوبة، فنحن لن ننسى يوما بأن إسرائيل هي العدو الأول لأمتنا العربية والإسلامية".

وفي ذات السياق، أشاد رئيس اتحاد المحامين العرب، بدور الأزهر الشريف ودعمه للشعب الفلسطيني من خلال إرساله لمساعدات إنسانية لأهالي القطاع المحاصرين لدعهم في تلك الظروف الصعبة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية الأحد، 27 مايو، إن فلسطينيين اثنين قتلا، وأصيب ثالث بجروح خطيرة بنيران إسرائيلية في شرق مدينة رفح بقطاع غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن "مدفعية الاحتلال أطلقت قذيفتين على الأقل صوب موقع قرب معبر "صوفا" بين مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد الشابين حسين سمير العمور، 25 عاما، وعبد الحليم عبد الكريم الناقة، 28عاما، إضافة إلى تدمير الموقع بالكامل".