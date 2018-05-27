رئيس "المحامين العرب": ما تقوم به إسرائيل "احتلال غاشم"

وقال "عاشور"، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الأحد 27 مايو، عن خالص تعازيه للشعب الفلسطيني، في شهداءه الذين سقطوا خلال الأيام الماضية على يد ما وصفه بـ"الاحتلال الغاشم"، مشددا على أن الشعب العربي بأكمله يدعمهم حتى استعادة كامل الأرض العربية المحتلة.
وفي ذات السياق، أشاد رئيس اتحاد المحامين العرب، بدور الأزهر الشريف ودعمه للشعب الفلسطيني من خلال إرساله لمساعدات إنسانية لأهالي القطاع المحاصرين لدعهم في تلك الظروف الصعبة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية الأحد، 27 مايو، إن فلسطينيين اثنين قتلا، وأصيب ثالث بجروح خطيرة بنيران إسرائيلية في شرق مدينة رفح بقطاع غزة.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن "مدفعية الاحتلال أطلقت قذيفتين على الأقل صوب موقع قرب معبر "صوفا" بين مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد الشابين حسين سمير العمور، 25 عاما، وعبد الحليم عبد الكريم الناقة، 28عاما، إضافة إلى تدمير الموقع بالكامل".
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