سلاح الجو السوري يرمي قصاصات فوق إدلب: الحرب اقتربت من نهايتها

قال مصدر عسكري إن الطيران الحربي في الجيش السوري ألقى عدة منشورات ورقية على محافظة إدلب، حيث سقطت على قرى الدانا وترمانين وسرمدا شمال إدلب وبعض المخيمات في ذات المنطقة.

وخاطب الجيش السوري عبر هذه المنشورات الأهالي طالبا منهم الضغط على المسلحين من الجنسية السورية للدخول في مصالحات محلية تخلصهم من تحكم وأفعال الجماعات المسلحة وخاصة الأجنبية منها.

© REUTERS / ALAA AL-FAQIR "النصرة" تقتل مسلحا تركيا أمام زوجته الروسية عقب وصوله إلى إدلب

وأشارت المنشورات أيضا إلى أن الحرب على التنظيمات الإرهابية اقتربت من نهايتها، وأنه آن الآوان لوقف سفك الدماء والخراب.

وأضاف المصدر أن الجيش طلب من الأهالي التعاون معه لتخليصهم من تحكم الجماعات المسلحة بهم والمحافظة على حياتهم وحياة عوائلهم وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة والبدء ببنائها.

وتسيطر "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة المحظور في روسيا) على مناطق في محافظة إدلب وريف حلب الغربي.

وتشهد المحافظة انفلاتا أمنيا نتيجة الاقتتال الحاصل بين الفصائل المسلحة المتزاحمة داخلها وفي ريفها والتي أسفرت عن مقتل وإصابة حوالي 4000 مسلح وسط غضب شعبي عارم من تعدي المسلحين على الأملاك الخاصة للأهالي.

وتتسم محافظة إدلب بكثافة سكانية، تقدر بأكثر من مليون ونصف المليون نسمة، وخاصة بعدما تم نقل عشرات آلاف المسلحين وعوائلهم من محافظات حلب وحماة وحمص وريف دمشق إليها.