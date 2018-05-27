سلاح الجو السوري يرمي قصاصات فوق إدلب: الحرب اقتربت من نهايتها

وخاطب الجيش السوري عبر هذه المنشورات الأهالي طالبا منهم الضغط على المسلحين من الجنسية السورية للدخول في مصالحات محلية تخلصهم من تحكم وأفعال الجماعات المسلحة وخاصة الأجنبية منها.
وأضاف المصدر أن الجيش طلب من الأهالي التعاون معه لتخليصهم من تحكم الجماعات المسلحة بهم والمحافظة على حياتهم وحياة عوائلهم وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة والبدء ببنائها.
وتسيطر "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة المحظور في روسيا) على مناطق في محافظة إدلب وريف حلب الغربي.
وتشهد المحافظة انفلاتا أمنيا نتيجة الاقتتال الحاصل بين الفصائل المسلحة المتزاحمة داخلها وفي ريفها والتي أسفرت عن مقتل وإصابة حوالي 4000 مسلح وسط غضب شعبي عارم من تعدي المسلحين على الأملاك الخاصة للأهالي.
وتتسم محافظة إدلب بكثافة سكانية، تقدر بأكثر من مليون ونصف المليون نسمة، وخاصة بعدما تم نقل عشرات آلاف المسلحين وعوائلهم من محافظات حلب وحماة وحمص وريف دمشق إليها.
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