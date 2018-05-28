"أنصار الله": قنصنا 9 جنود سعوديين في جيزان

صنعاء — سبوتنيك. ونقلت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله عن مصدر في وحدة القنص: "أنها قنصت 9 جنود سعوديين في وادي جارة بجيزان خلال معارك الأيام الماضية".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH مصدر من "أنصار الله": القوات الجوية تقدم مفاجأة عسكرية خلال أيام

وأضافت، أن مسلحي الجماعة تمكنوا من قنص 5 جنود من قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قبالة الموقع المستحدث في جيزان.

وكانت وكالة الأنباء السعودية وصحيفة سبق السعودية أعلنتا مقتل 6 جنود سعوديين بينهم اثنان من الحرس الوطني وآخر من القوات البرية ورابع من حرس الحدود، بمواجهات حدودية مع مسلحي أنصار الله، وهم: الرقيب عبد الله بن قاسم محرزي، وكيل الرقيب موسى بن مقيبل العتيبي، الجندي أول محمد بن أحمد عبد الله متنبك، الجندي أول أسامة بن محمد أبو علوان، الجندي أول عبد الله بن عايض القحطاني، الجندي سلطان هادي شراحيلي.

يذكر أن مسلحي جماعة أنصار الله ينفذون هجمات على مواقع وتجمعات للجيش السعودي في المناطق الحدودية بجيزان ونجران وعسير، تتنوع بين عمليات قصف و كمائن وقنص، كرد على العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس 2015.