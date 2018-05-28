بعدما دمر الإرهاب عنفاتها... إقلاع تدريجي لمحطة كهربائية استراتيجية وسط سوريا

أكد مصدر في "محطة محردة الحرارية" في سوريا لتوليد الطاقة الكهربائية لوكالة "سبوتنيك" الانتهاء من عمليات إصلاح مجموعة التوليد الأولى في المحطة بعد توقف جميع المجموعات عن العمل مؤخرا.

© Sputnik . morad saeed الجماعات المسلحة تستهدف بالقذائف الصاروخية محطة محردة الحرارية بريف حماة السورية

وكانت عنفات "محطة محردة" قد توقفت عن العمل بعد استهدافها يوم الخميس الماضي بدفعة من القذائف الصاروخية مصدرها مسلحو ما يسمى تنظيم "جيش العزة" المنضوي في تحالف مع " جبهة النصرة " الإرهابي (المحظورة في روسيا).

وأضاف المصدر لـ"سبوتنيك": تتابع الورش عملية إصلاح باقي مجموعات التوليد، مفضلا عدم الإفصاح عن جدول زمني محدد للانتهاء من ذلك.

وتعد محطة محردة الحرارية من أهم المحطات الكهربائية في سوريا، وتولد طاقة باستطاعة نحو 200 ميغا واط يوميا، وتساهم في تغذية عدة مناطق وسط البلاد وصولا إلى محافظة حلب.