الرئيس التونسي يشارك في المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس

يشارك الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، غدا الثلاثاء، في الندوة الدولية المنعقدة حول ليبيا.

قالت الرئاسة التونسية في بيان لها، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن السبسي يزور العاصمة الفرنسية باريس، غدا الثلاثاء، للمشاركة في الندوة الدولية التي تنظمها فرنسا في قصر الإليزيه وبرعاية الأمم المتحدة حول ليبيا.

© Sputnik . Alexander Masaltseva الخارجية المصرية: محلب يشارك في مؤتمر باريس بشأن ليبيا

ويشارك في هذه الندوة الدولية رؤساء دول وحكومات وممثلي 20 دولة، من الدول المعنية بالأزمة الليبية، إلى جانب المؤسسات الرئيسية في ليبيا، كما تشارك جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.

وذكرت الرئاسة التونسية أن السبسي سيلقي كلمة، خلال الندوة، تتضمن مواقف تونس من الأزمة الليبية والجهود المبذولة لإيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا.

وتلتقي الأطراف المتنافسة الليبية في باريس، يوم غد الثلاثاء، للاتفاق على خريطة طريق تهدف إلى حل القضايا المتنازع عليها لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات تدعمها الأمم المتحدة هذا العام.