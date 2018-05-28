أبو الغيط يتوجه إلي باريس للمشاركة في الاجتماع الدولي حول ليبيا

غادر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القاهرة اليوم الاثنين، متوجهاً إلي العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في الاجتماع الدولي رفيع المستوى حول ليبيا، والذي يستضيفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غداً الثلاثاء. ويعقد تحت رعاية الأمم المتحدة، وبحضور الرئيس فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي، ورئيسي مجلس النواب والدولة الليبيين.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان صحفي وصل "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم، 28 مايو/ أيار بأن أبو الغيط سيجدد أمام الاجتماع التزام الجامعة العربية بمرافقة الأشقاء الليبيين في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وصولا إلي التنفيذ التوافقي والجامع للاستحقاقات السياسية والدستورية التي ستتوج المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، بما في ذلك عبر الإجراء الناجح للانتخابات التي يأمل المجتمع الدولي في أن تشهدها ليبيا قبل نهاية العام الجاري وفق خطة العمل الأممية التي يقودها المبعوث الأممي إلي ليبيا غسان سلامة.

وذكر المتحدث الرسمي، أن أبو الغيط سيستعرض أيضا رؤية الجامعة إزاء الخطوات والتحضيرات التي يجب أن يتم التوافق عليها بين الأطراف الليبية لتوفير الأجواء السياسية والقانونية والأمنية اللازمة لعقد الانتخابات ، واحترام نتائجها، والاعتراف بالمؤسسات التنفيذية والتشريعية التي ستفضي إليها.

وأضاف أن أبو الغيط سيؤكد أمام الاجتماع على استعداد الجامعة الكامل لمواصلة دعمها للمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، وتشجيع الأطراف الأطراف الليبية على الانخراط فيه وإتمامه بنجاح، بما في ذلك ما تم من تقديم الدعم السياسي للاستحقاقات المنتظرة، وتوفير المشورة الفنية اللازمة لوضع الأطر القانونية المنضبطة لها، ومراقبة عملية إجرائها.

وتلتقي الأطراف المتنافسة الليبية في باريس يوم غد الثلاثاء للاتفاق على خريطة طريق تهدف إلى حل القضايا المتنازع عليها لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات تدعمها الأمم المتحدة هذا العام.