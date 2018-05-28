ولي العهد الأردني ونظيره الإماراتي يؤكدان على متانة العلاقات بين البلدين

تم التأكيد خلال اللقاء الذي جمع، اليوم الإثنين، ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على متانة العلاقات التي تربط البلدين.

عمان — سبوتنيك. وحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني، فقد "التقى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، في أبو ظبي، اليوم الإثنين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة".

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وحسب النشرة فقد جرى، خلال اللقاء: "التأكيد على متانة العلاقات التاريخية والراسخة التي تربط البلدين، والتي أرسى دعائمها الملك عبد الله الثاني والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات، خدمة لمصالحهما المشتركة".

وكان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في المملكة، مطر الشامس، قد صرح في وقت سابق، أن الاستثمارات الأردنية في دولة الإمارات تشكل 17% من الاستثمار الخارجي، وأن قيمة الاستثمارات الإماراتية في الأردن بلغت قيمتها 16 مليار دولار.