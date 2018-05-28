"أنصار الله" يقنصون ضابطا سعوديا وجنديا يمنيا في جيزان

صنعاء — سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" "أن مسلحي الجماعة قنصوا اليوم الاثنين 28 مايو/ آيار، ضابطا سعوديا وجنديا من قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي شمال وادي المعاين في جيزان".

© REUTERS / HANDOUT متحدث الجيش اليمني: قريبا نقصف هذه الدول العربية

وأشار إلى أن "وحدة الإسناد الصاروخي قصفت بالكاتيوشا تجمعات للجيش السعودي في موقع بوجان بجيزان".

مضيفا أن "مسلحي أنصار الله نصبوا كمينا لآلية تابعة لقوات الرئيس هادي غرب موقع السديس في نجران، أسفر عن إعطابها ومقتل 4 كانوا على متنها".

يذكر أن مواقع وتجمعات للجيش السعودي في المناطق الحدودية بجيزان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية، تتعرض الى هجمات يشنها مسلحو "أنصار الله" تتنوع بين عمليات قصف وكمائن وقنص، كرد على العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015.