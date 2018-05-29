إسرائيل توافق على نشر قوات سورية عند حدودها مقابل وعد روسي

نقل التلفزيون الإسرائيلي عن مسؤول رفيع المستوى أن إسرائيل وافقت على نشر قوات سورية عند حدودها الشمالية.

وذكرت وسائل الإعلام أن الاتفاق تم بواسطة روسيا.

© REUTERS / RODI SAID لافروف يعلق على سحب القوات الأمريكية من التنف السوري

وأفاد التقرير أن القوات السورية ستتخذ مواقع على الحدود مع إسرائيل، مقابل وعد روسي بخلو المنطقة من التواجد الإيراني و"حزب الله".

وكتبت صحيفة "هآرتس" العبرية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، 28 مايو/ أيار، أن الرئيس السوري بشار الأسد ينوي إبعاد القوات الإيرانية من الحدود السورية ـ الإسرائيلية المشتركة.

وكتب المعلق العسكري للصحيفة تسيفي بارئيل أن الرئيس الأسد طلب من إيران و"حزب الله" اللبناني إبعاد قواتهما العسكرية من الحدود السورية ــ الإسرائيلية المشتركة، لمنع تدهور الأوضاع على تلك الحدود، وحتى لا تتخذ ذريعة لضرب إسرائيل لأهداف سورية أخرى على الأراضي السورية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد قال خلال مؤتمر هرتزليا الأمني، في 10 من مايو/ أيار، الجاري، إن "إسرائيل ضربت كل البنية التحتية الإيرانية في سوريا، ونأمل أن يكون الفصل قد انتهى".