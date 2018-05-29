الأمم المتحدة تطالب السعودية بكشف مصير أمير سعودي مختف

طالبت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 29 مايو/ أيار، المملكة العربية السعودية بكشف مصير أمير سعودي مختف منذ أكثر من أسبوعين.

وقال مكتب حقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، إنه يدعو السعودية لتقديم معلومات عن الأمير نواف طلال رشيد، الذي اختفى منذ ترحيله من الكويت يوم 12 مايو".

#KSA: We are also concerned by the apparent arbitrary detention & disappearances of other people, without explanation or apparent due process. Nawaf Talal Rasheed is a recent example. Read: https://t.co/50rPYsB0CD #نواف_طلال_الرشيد — UN Human Rights (@UNHumanRights) May 29, 2018

​كما طالب المكتب السعودية بتوضيح ما إذا كان قد تم اعتقال الأمير، وعلى أي خلفية، وذلك بحسب ما قالت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، في بيان نشر على الموقع الإليكتروني للمنظمة.

وأوضح البيان أن الأمير نواف هو ابن الشاعر الراحل نواف طلال بن عبد العزيز رشيد. وهو مواطن مزدوج الجنسية (قطري وسعودي).

وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه من احتجاز نشطاء في مجال حقوق المرأة وغيرهم في السعودية، كما دعا السلطات للكشف عن مكانهم وضمان حقهم في الإجراءات القانونية السليمة.

#KSA: We are disturbed by the arrest over the past two weeks of a number of activists & #HumanRights defenders working on issues relating to women’s rights in Saudi Arabia. Read ➡️ https://t.co/50rPYsB0CD pic.twitter.com/Ph1qTXd6jl — UN Human Rights (@UNHumanRights) May 29, 2018

​وتابع "ويشمل هذا الحق في التمثيل القانوني، والحق في معرفة سبب اعتقالهم، وطبيعة التهم الموجهة إليهم، والحق في الوصول إلى عائلاتهم والمثول أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة".