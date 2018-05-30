أمراء يدخلون القصر على الملك وولي العهد خارج الرياض (فيديو)

يباشر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مهام أعمالهما، من قصر السلام في جدة، بعدما غادرا العاصمة السعودية، الرياض.

وبحسب الوكالة السعودية الرسمية، استقبل الملك وولي العهد، مساء الثلاثاء، أمراء المناطق بمناسبة اجتماعهم السنوي الخامس والعشرين.

© REUTERS / HANDOUT ظهور جديد لابن سلمان... واتخاذ قرارات بشأن ثلاث دول

وذكرت الوكالة أن الأمراء هم: خالد الفيصل بن عبدالعزيز، أمير مكة، ومحمد بن ناصر بن عبد العزيز، أمير جازان، وفيصل بن بندر، أمير الرياض، وفهد بن سلطان، أمير تبوك، وفيصل بن خالد، أمير عسير، وسعود بن نايف، أمير الشرقية، وجلوي بن عبدالعزيز، أمير نجران، وفيصل بن مشعل، أمير القصيم، وحسام بن سعود، أمير الباحة، وعبدالعزيز بن سعد، أمير حائل، وفيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير المدينة المنورة، وفيصل بن خالد، أمير منطقة الحدود الشمالية، وبدر بن سلطان، أمير الجوف.

واطلع الملك خلال اللقاء على أبرز الموضوعات التي تناولها الاجتماع، وأوصى الأمراء "بتقوى الله والاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين ومتابعة أحوالهم وتلمس احتياجاتهم، والاجتهاد في إنجازها بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم مصلحة الوطن والمواطن".

وحضر الاستقبال، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداوود.