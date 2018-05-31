وزير الداخلية اليمني يزور الإمارات لإزالة التوتر

صنعاء — سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، أشار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية خلال لقائه في العاصمة الإماراتية أبوظبي، نائب رئيس الوزراء الإماراتي وزير الداخلية سيف بن زايد آل نهيان، "إلى الدور الكبير والجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة الداخلية اليمنية، وما تحتجاه في هذا الظرف من مختلف أشكال الدعم والمساندة، مشيدا بما قدمته وتقدمه دولة الإمارات من مؤازرة ودعم للأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة".

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وبحسب "سبأ"، "تم في اللقاء التأكيد على ضرورة وأهمية توحيد القرار تحت مرجعية وزارة الداخلية اليمنية ومع مختلف الأجهزة الأمنية التابعة لها في المحافظات اليمنية المحررة، وبما يرتقي بمستوى تنفيذ المهام بمستوى أفضل وينعكس على بسط المزيد من الأمن والاستقرار".

وتأتي الزيارة عقب توتر في العلاقة بين وزير الداخلية اليمني ودولة الإمارات، حيث اتهم الميسري، خلال لقاء تلفزيوني مع شبكة بي بي إس الأمريكية، في 18 مايو الجاري، الإمارات بأنها "تتحكم بإدارة الميناء والمطار في عدن، وأنه "لا يستطيع أحد الذهاب إليهما دون أخذ الإذن منها"، و"عدم استطاعته دخول العاصمة المؤقتة عدن، دون إذن من الإمارات العربية المتحدة"، وهدد "بعقد مؤتمر صحافي لكشف ما يجري".

سبق ذلك تصريحات لقناة فرانس 24 في 12 أبريل الفائت، "بأن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي غير مرحب به ممن يحكمون السيطرة الأمنية على مطار عدن ومينائها ومداخلها"، في إشارة إلى قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات.

كما انتقد الميسري مساعي الإمارات إعادة أفراد من عائلة الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، خاصة نجل شقيقه العميد طارق محمد عبدالله صالح إلى الواجهة، من خلال دعمه بقوات للمشاركة في عمليات التحالف ضد مسلحي أنصار الله، معتبراً ذلك رهاناً على جواد خاسر، حسب تعبيره.