هكذا استقبل أمير قطر القرضاوي في الديوان الأميري (صور)

ووفقاً لصحيفة "الشرق" القطرية، أقيمت مأدبة الإفطار، أمس الأربعاء، في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، وظهر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ يوسف القرضاوي، وهو يجلس إلى جانب الشيخ تميم، في صور بثها الديوان على موقعه الإلكتروني.
واعتاد أمير قطر سنويا إقامة مأدبة إفطار للعلماء والقضاة والمشايخ ورجال الدين.
سمو أمير البلاد المفدى يقيم مأدبة إفطار لأصحاب الفضيلة العلماء والقضاة والمشايخ بمناسبة شهر رمضان المبارك— وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) May 30, 2018
ويحل رمضان هذا العام في وقت تشهد فيه منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها، بدأت 5 حزيران/ يونيو 2017، عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى "فرض الوصاية على قرارها الوطني"، فيما تبذل الكويت جهود وساطة، للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى اليوم.
أمير #قطر يقيم مأدبة إفطار للعلماء ويحتفي بالشيخ يوسف #القرضاويhttps://t.co/erUx3tN5D9 pic.twitter.com/QEZx5HU03w— قناة TRT العربية (@TRTalarabiya) May 30, 2018
وكان مقطع فيديو انتشر على موقع التوصل الاجتماعي "تويتر"، لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهو يقبل رأس الداعية الإسلامي "يوسف القرضاوي"، خلال عيد الفطر الماضي، في قصر الوجبة.
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