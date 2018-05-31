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11:51 31 مايو/ أيار 2018
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    أمير قطر

    هكذا استقبل أمير قطر القرضاوي في الديوان الأميري (صور)

    © AP Photo / Pool/Brendan Smialowski
    العالم العربي
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    أقام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مأدبة إفطار على شرف العلماء والقضاة والمشايخ ورجال الدين بمناسبة شهر رمضان.

    ووفقاً لصحيفة "الشرق" القطرية، أقيمت مأدبة الإفطار، أمس الأربعاء، في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، وظهر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ يوسف القرضاوي، وهو يجلس إلى جانب الشيخ تميم، في صور بثها الديوان على موقعه الإلكتروني.

    القرضاوي
    © AP Photo / Khalil Hamra
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    كما أظهرت لقطات بثتها قناة "الريان" الحكومية، احتفاء أمير قطر بالقرضاوي خلال استقباله، حيث أقبل عليه بنفسه لإلقاء السلام عليه عند وصوله، وقام بتقبيل جبينه.

    واعتاد أمير قطر سنويا إقامة مأدبة إفطار للعلماء والقضاة والمشايخ ورجال الدين.

    ويحل رمضان هذا العام في وقت تشهد فيه منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها، بدأت 5 حزيران/ يونيو 2017، عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى "فرض الوصاية على قرارها الوطني"، فيما تبذل الكويت جهود وساطة، للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى اليوم.

    وكان مقطع فيديو انتشر على موقع التوصل الاجتماعي "تويتر"، لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهو يقبل رأس الداعية الإسلامي "يوسف القرضاوي"، خلال عيد الفطر الماضي، في قصر الوجبة.

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