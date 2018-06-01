شاهد... "أنصار الله" تنشر فيديو لعملية ضد الجنود السودانيين بنجران

وأضاف الإعلام الحربي، صباح اليوم الجمعة، أن العملية كانت نوعية ومباغتة على موقع تمركز الجنود السودانيين في موقع وعور بمنطقة نجران السعودية.
وتابع أنه تم قتل عدد من الجنود السودانيين وإحراق أماكن إقامتهم واحراق طقم محمل ذخيرة وإعطاب آخر خلف موقع وعوع بنجران.
#شاهد_بالفيديو عملية نوعية ومباغته نفذها ابطال الجيش واللجان الشعبية على #المرتزقة_السودانيين وقتل عدد منهم واحراق طقم محمل ذخيرة واعطاب آخر خلف موقع وعوع #بنجران— ابراهيم مطرز (@A_mtrz) May 31, 2018
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