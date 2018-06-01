شاهد... "أنصار الله" تنشر فيديو لعملية ضد الجنود السودانيين بنجران

نشر الإعلام الحربي للجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله، فيديو قال إنه لعملية نوعية قاموا بتنفيذها ضد الجنود السودانيين التابعين للتحالف العربي الذي يقود الحرب في اليمن.

وأضاف الإعلام الحربي، صباح اليوم الجمعة، أن العملية كانت نوعية ومباغتة على موقع تمركز الجنود السودانيين في موقع وعور بمنطقة نجران السعودية.

وتابع أنه تم قتل عدد من الجنود السودانيين وإحراق أماكن إقامتهم واحراق طقم محمل ذخيرة وإعطاب آخر خلف موقع وعوع بنجران.