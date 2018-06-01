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    المكاتب الرئاسية في العاصمة اليمنية

    السعودية تتحدث عن مستقبل اليمن واستغلال "أنصار الله"

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    العالم العربي
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    ناقش السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، مع وزير الأشغال العامة اليمنى، معين عبد الملك عدد من المشاريع التنموية والإنسانية.

    وقال آل جابر اليوم الجمعة 1 يونيو/ حزيران إن هناك مستقبلا زاهرا ينتظر الأجيال القادمة في اليمن "سيكون باهرا للأجيال القادمة"، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

    والتقى المشرف العام على إعادة إعمار اليمن، في محافظ مأرب سلطان العرادة وعدد من القيادات المحلية.

    وتبدأ السعودية إعمار اليمن بافتتاح مكتبا للإعمار في المحافظة وتنفيذ عدد من المشاريع في قطاع البنية التحتية.

    ودعا السفير آل جابر "المواطنين في المناطق، التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، إلى الحفاظ على أبنائهم من استغلال ميليشيا الحوثي، مؤكداَ إن إعادة الإعمار ستصل إلى كل مكان في اليمن".

    وأوضح آل جابر أن "زيارته لمحافظة مأرب تأتي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان للبدء في إعادة الإعمار في اليمن، والتي بدأت بمحافظة عدن ثم سقطرى والآن مأرب وستستمر إلى بقية المحافظات المحررة".

    ولفت السفير آل جابر إلى "أن إطلاق مرحلة برنامج إعادة الإعمار في اليمن يأتي كمرحلة ثالثة من تدخل التحالف العربي لمساندة الشرعية في اليمن، والتي تمثلت في مرحلتها الأولى بالوقوف مع الشرعية ضد "الحوثيين"، والمرحلة الثانية تمثلت في الأعمال الإنسانية والإغاثية وهذه المرحلة الثالثة التي تشمل إعادة الإعمار"، على حد تعبيره.

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