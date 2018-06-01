السعودية تتحدث عن مستقبل اليمن واستغلال "أنصار الله"

ناقش السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، مع وزير الأشغال العامة اليمنى، معين عبد الملك عدد من المشاريع التنموية والإنسانية.

وقال آل جابر اليوم الجمعة 1 يونيو/ حزيران إن هناك مستقبلا زاهرا ينتظر الأجيال القادمة في اليمن "سيكون باهرا للأجيال القادمة"، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

والتقى المشرف العام على إعادة إعمار اليمن، في محافظ مأرب سلطان العرادة وعدد من القيادات المحلية.

السفير السعودي باليمن يعلن إنشاء مطار إقليمي بمأرب

أعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، الخميس، عن إنشاء مطار إقليمي في محافظة مأرب وكان آل جابر قد وصل برفقة وفد من السعودية،امس الخميس، إلى محافظة مأرب شرقي اليمن وأعلن السفير السعودي فور وصوله المحhttps://t.co/SPYVflGpz5 pic.twitter.com/97Jj9tloWY — الرشاد برس (@alrashadpress) June 1, 2018

وتبدأ السعودية إعمار اليمن بافتتاح مكتبا للإعمار في المحافظة وتنفيذ عدد من المشاريع في قطاع البنية التحتية.

ودعا السفير آل جابر "المواطنين في المناطق، التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، إلى الحفاظ على أبنائهم من استغلال ميليشيا الحوثي، مؤكداَ إن إعادة الإعمار ستصل إلى كل مكان في اليمن".

إنفاذا لتوجيهات سيدي #خادم_الحرمين_الشريفين و #ولي_عهده_الامين وبطلب من الحكومة اليمنية الشرعية….سيتولى #برنامج_اعادة_اعمار_اليمن إنشاء مطار في مأرب لربطها وماجاورها بالمحافظات اليمنية ودوّل المنطقة لتسهيل نقل الركاب والبضائع والسياح وإنعاش الحياة الاقتصادية وخلق فرص العمل — محمد ال جابر (@mohdsalj) May 31, 2018

وأوضح آل جابر أن "زيارته لمحافظة مأرب تأتي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان للبدء في إعادة الإعمار في اليمن، والتي بدأت بمحافظة عدن ثم سقطرى والآن مأرب وستستمر إلى بقية المحافظات المحررة".

ولفت السفير آل جابر إلى "أن إطلاق مرحلة برنامج إعادة الإعمار في اليمن يأتي كمرحلة ثالثة من تدخل التحالف العربي لمساندة الشرعية في اليمن، والتي تمثلت في مرحلتها الأولى بالوقوف مع الشرعية ضد "الحوثيين"، والمرحلة الثانية تمثلت في الأعمال الإنسانية والإغاثية وهذه المرحلة الثالثة التي تشمل إعادة الإعمار"، على حد تعبيره.