الجيش السوري يعثر على مخبأ سري للإرهابيين في حمص (فيديو)

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفيدرالية بأن القوات السورية وجدت في المقر عدد من الأسلحة بما في ذلك قاعدة المدافع والمدافع والقنابل اليدوية.

وتستمر عملية تسوية وضع المسلحين في محافظة حمص الذين قرروا عدم ترك المنطقة. وأعرب بعض المسلحين يوم 31 مايو/ أيار عن رغبتهم في تسليم الأسلحة إلى السلطات من أجل بدء حياة طبيعية.

يذكر أن السلطات السورية رفضت العفو لأكثر من 500 إرهابي، موجودين في محافظة حمص. ومع ذلك، تمكن بعض المسلحين من تسوية وضعهم القانوني. فحصلوا على العفو، بعد إثبات برائتهم من جرائم الحرب في سوريا.

وسلم المسلحون إلى السلطات الرسمية جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ومنصات إطلاق الصواريخ المضادة للطائرات والمدفعيات، بالإضافة إلى شاحنات مزودة بأسلحة.