"أنصار الله" تصد زحفا لـ"قوات هادي" في صعدة

دارت مواجهات عنيفة بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة من التحالف العربي، و"أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، أدت إلى سقوط نحو 11 قتيلا وجريحا.

صنعاء — سبوتنيك. ذكر مصدر عسكري في محافظة صعدة لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة 1 يونيو/ حزيران، أن قوات الرئيس هادي، مدعومة بوحدات سودانية مشاركة في التحالف، نفذت زحفا في اتجاه مواقع "أنصار الله"، غرب منطقة مجازة في مديرية باقم الواقعة على الشريط الحدودي".

وأشار المصدر إلى "أنصار الله" تمكنوا من كسر الزحف، وأوقعوا نحو 11 قتيلا وجريحا من المهاجمين بينهم عسكريون سودانيون".

وكان الجيش اليمني قد سيطر، أمس الخميس، على وادي العطفين وعدد من المرتفعات المحيطة به وجبال المصادر الاستراتيجية ومناطق الرمليتين والهناجر والمسطرة وسوق العطفين القديم في مديرية كتاف، كما قطع طرق إمداد "أنصار الله" المؤدية إلى جبل محجوبة ومنطقة أضيق، عقب معارك أسفرت عن مقتل 30 شخصا من "أنصار الله"، وإصابة آخرين، إضافة إلى تدمير آليات بغارات لطيران التحالف، حسب موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر".

يشار إلى أن قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف، كثفت عملياتها في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، حيث تدور معارك في 5 جبهات مع "أنصار الله" في باقم وعلب وكتاف والظاهر ورازح، بهدف السيطرة على المحافظة.