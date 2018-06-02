المعلم: يجب أن تتخذ قرارات لجنة مناقشة الدستور السوري الحالي بالإجماع

أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن الحكومة السورية أرسلت لائحة مكونة من 50 اسما لعضوية لجنة مناقشة الدستور الحالي، مشددا على أنه يجب أن يكون للحكومة أكثرية الأعضاء وأن تتخذ قرارات اللجنة بالإجماع.

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دمشق — سبوتنيك. وقال المعلم في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن "الحكومة السورية أرسلت 50 اسما للجنة مناقشة الدستور الحالي، وأي عدد سيتم الاتفاق عليه يجب أن يكون للدولة السورية فيه الأكثرية، ويجب أن تتخذ قرارات اللجنة بالإجماع".

وأضاف المعلم: "قبل تشكيل لائحة بأسماء مناقشة الدستور الحالي كان هناك استفسارات لدى الجانب السوري سلمت إلى مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف أحد هذه الأسئلة انصب على حقيقة مهام المبعوث الأممي الخالص إلى سوريا ستيفان دي مستورا".

وقال المعلم إن مهمة دي ميستورا هي تسهيل المناقشات التي ستجري في إطار لجنة مناقشة الدستور الحالي ولن تتعدى ذلك.