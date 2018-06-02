نواب أردنيون للحكومة: سحب مشروع قانون ضريبة الدخل وإلا سنتخذ إجراءات

كشف النائب الأردني، خليل عطية، أن نواب البرلمان الأردني طالبوا، اليوم السبت، الحكومة بسحب تعديلات مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يلقى رفضا شعبيا في الأردن.

عمان — سبوتنيك. وقال النائب عطية، لوكالة "سبوتنيك"، "الاجتماع الذي ضم أعضاء مجلس النواب الأردني مع رئيسه "نتج عنه توقيع مذكرة (من عدد كبير من النواب) تطالب بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل".

وأضاف عطية أنه "إذا لم يتم هذا الأمر، هناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها".

وجاء في المذكرة التي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها، "نحن النواب الموقعون أدناه نطالب الحكومة بسحب مشروع معدل لقانون ضريبة الدخل من مجلس النواب، وعدم إدراجه على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المزمع عقدها".

هذا وأوقف الملك الأردني عبد الله الثاني، أمس الجمعة، قرارا حكوميا أعلن عنه أمس الأول 31 مايو/ أيار الماضي، وذلك بعد قرابة 24 ساعة بداية تنفيذ القرار من قبل الحكومة الأردنية.

وقرر الملك عبد الله وقف قرار رفع أسعار المحروقات لشهر يونيو/ حزيران الجاري، بعدما أعلنت الحكومة الأسعار الجديدة أمس، حسب وكالة الأنباء الأردنية.

وقال رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقى إنه تم وقف قرار تعديل أسعار المشتقات البترولية والتى يبلغ تكلفتها على الخزينة العامة 16 مليون دينار.