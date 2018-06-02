بالتفاصيل... تعرف على المحميات الملكية في السعودية

أصدر الملك سلمان بن العزيز قرارا اليوم السبت بتكوين مجلس المحميات الملكية برئاسة ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".

وكشفت صحيفة "عاجل" السعودية عن أنها حصلت على الخرائط التفصيلية للمحميات الملكية، التي أصدر الملك سلمان أمرا بتشكيل مجلس خاص بها.

© REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court محمد بن سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من أمريكا

وتبلغ مساحة محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز 130.700 كيلو متر مربعًا، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله 91.500 كيلو مترا مربعا، ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز 2.245 كيلو متر مربع، بينما يصل إجمالي مساحة محمية الأمير محمد بن سلمان التي تمتد من الوجه جنوبا إلى ضبا شمالا على ساحل البحر الأحمر 16 كيلو متر مربع، أما مساحة محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد 13 كيلو مترا مربعا، ومحمية الملك عبدالعزيز 15.700 كيلومترا مربعا.

ونص الأمر على أن "تحدد المحميات الملكية وتسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ويكون لكل محمية ملكية مجلس إدارة وجهاز يتولى الإشراف على تطويرها ويتمتع بشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري".

وحسب الأمر الملكي، تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع مجلس المحميات الملكية ومع من تراه من الجهات ذوات العلاقة وخلال مدة لاتتجاوز 3 أشهر بإعداد مايلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.