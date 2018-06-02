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20:57 02 يونيو/ حزيران 2018
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    مؤتمر العشائر السورية العراقية في ريف حلب

    العشائر السورية تعلن تشكيل وحدات عسكرية لمقاومة الأمريكان والأتراك... وتهدد السعودية

    © Sputnik . bassel shartouh
    العالم العربي
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    أصدرت العشائر السورية بيانا مشتركا ناريا تناولوا فيه رؤيتهم لتواجد القوات الأجنبية في سوريا، من دون موافقة الحكومة السورية، وأعلنوا تشكيل وحدات المقاومة العشائرية.

    وتضمن البيان المشترك مجموعة من البنود، أولها التمسك والحفاظ على الجمهورية العربية السورية موحدة أرضا وشعبا بحدودها المعروفة دوليا، واعتبار العلم السوري الذي اعتمد بتاريخ 22 شباط/ فبراير 1958 هو العلم الوحيد للجمهورية العربية السورية.

    ولفت البيان — الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه — إلى أن الشعب السوري في جميع طوائفه ومكوناته هو وحده المخول له صياغة دستور بلاده وله الحق وحده في إقراره.

    وأكد البيان على التمسك برئيس الدولة السورية المنتخب من قبل الشعب، واعتباره الرئيس الوحيد الشرعي للبلاد.

    مؤتمر العشائر السورية العراقية في سوريا
    © Sputnik . bassel shartouh
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    وشدد البيان على رفض أي وجود أو دخول قوات عسكرية من أي دولة كانت إلى الأراضي السورية دون موافقة الدولة السورية والتنسيق معها، واعتبارها دولة معادية "وسنتصدى لها بكافة الوسائل المتاحة".

    وزف البيان إلى الشعب السوري نبأ وقال:  نزف إلى شعبنا السوري نبأ تشكيل وحدات المقاومة العشائرية الشعبية لطرد الدخلاء المحتلين من أمريكيين وأتراك وفرنسيين الذين دنسو تراب وطننا بحجج واهية.

    واعتبر البيان أن وحدات المقاومة العشائرية هي رديف حقيقي للجيش السوري "وندعو الشعب السوري لتقديم المساعدة كل حسب إمكانياته لمشاركتنا في الدفاع عن وطننا ومواجهة أي تواجد غريب على أرضنا."

    بشار الأسد
    © AFP 2018 / Sana
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    وأكد البيان الختامي للعشائر أن سوريا كانت وستبقى عصية على الأعداء الذين يسعون لتقسيمها وتجزئتها وتفتيتها "ونعبر عن دهشتنا من مواقف بعض الدول العربية المتخاذلة كالسعودية وغيرها التي أبدت استجابتها للأمريكيين بإرسال قوات عربية ومرتزقة لتحل مكانهم! ووحدات المقاومة العشائرية الشعبية تنتظر بفارغ الصبر ساعة دخول مثل هؤلاء المرتزقة لأرضنا لتلقنهم مع حكوماتهم المتآمرة درسا لن ينسوه وسيسجله التاريخ."

    وختم البيان بأن القبائل والعشائر المجتمعة تدين وتشجب بأشد العبارات ما قام به الأكراد من منع وفد محافظة الحسكة للقدوم، والمشاركة بهذا المؤتمر "..ونعتبر هذا الأمر إهانة كبيرة للقبائل والعشائر السورية والشعب السوري كافة".

    وبدأت بعد ظهر اليوم السبت 2 حزيران/ يونيو 2018 فعاليات "المهرجان الشعبي الجماهيري" في منطقة دير حافر بريف حلب الشرقي بمشاركة 70 عشيرة وقبيلة تحت عنوان "العشائر السورية ضد التدخل الأجنبي والأمريكي في الداخل السوري".

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    أخبار سوريا, مؤتمر, العشائر السورية, العشائر العراقية, سوريا
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