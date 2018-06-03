اليمن... القوات الحكومية تتقدم غرب الجوف

صنعاء — سبوتنيك. وأفاد مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني "بأن قوات الجيش سيطرت على منطقتي تواثنة والعبالة وجبال الإسقاط والكاب ونعاض والمطابق في مديرية برط العنان غرب محافظة الجوف، إثر معارك مع الحوثيين".

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تقضي على كتيبة كاملة من الجيش اليمني

وأضاف "أن العديد من القتلى والجرحى سقطوا في صفوف الحوثيين جراء المعارك، وتم أسر أحدهم".

وأشار إلى أن "القوات الحكومية قطعت بتأمينها طريق تواثنة الاستراتيجي خطوط إمداد الحوثيين إلى جبهة القعيف من اتجاه جبال الظهرة الاستراتيجية".

وكان الجيش اليمني أطلق بإسناد من التحالف في 15 أيار/مايو الفائت، عملية عسكرية للسيطرة على سلسلة جبال الظهرة الاستراتيجية في مديرية برط العنان، واستعادة مركزها من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله، في حين تدور معارك في مديريات خب والشعف والمتون والمصلوب والغيل، وسط تقدم للقوات الحكومية في خب والشعف وإعلانها السيطرة على مركز المديرية ومجمعها الحكومي أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي.