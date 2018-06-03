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12:06 03 يونيو/ حزيران 2018
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    وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية

    مفاجأة... موقف قطر من استخدام قواعدها في ضربة عسكرية أمريكية ضد إيران

    © AP Photo /
    العالم العربي
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    تطرق نائب رئيس الوزراء القطري، ووزير الدفاع، خالد العطية، إلى "الحرب على إيران"، وذلك على هامش مؤتمر أمني دولي في سنغافورة، أمس الأحد.

    وردا على سؤال عما إذا كان يمكن استخدام القواعد الجوية القطرية لشن غارات جوية على إيران، قال العطية إن بلاده ليست "من محبي الحرب" وتدعم الحوار مع إيران، وفقا لوكالة "فرانس برس".

    الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز
    © AP Photo / Saudi Press Agency
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    وأضاف: "قطر لديها الكثير من الاختلافات مع إيران، لكن ذلك لا يعني إشعال الحرب في المنطقة، إيران دولة جوار، ويجب أن ندعوها إلى الحوار، مع وضع كل الملفات على الطاولة والبدء في مناقشة لإحلال السلام وليس الحرب".

    وتساءل العطية: "هل من الحكمة أن ندعو الولايات المتحدة ونطالب إسرائيل بالدخول في حرب ضد إيران؟ حتى ولو حاول أي طرف ثالث دفع المنطقة أو بلد ما في المنطقة إشعال حرب ضد إيران، سيكون هذا خطيرا للغاية". وأكد أن بلاده "لن تنجر إلى أي صراع مع طهران"، بحسب الوكالة.

    وقالت الوكالة إن "العطية لم يذكر اسم الطرف، غير أنه ربما يقصد السعودية".

    ودعا العطية إلى إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، قائلا: "على الجميع أن يظل متمسكا بهذا الاتفاق، وفي رأيي الخاص أعتقد أن الولايات المتحدة أكثر حكمة من الدخول في حرب مع إيران".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار قطر, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, تمديد العقوبات ضد إيران, وزارة الدفاع القطرية, خالد بن محمد العطية, قطر, إيران
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