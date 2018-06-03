"أكذوبة التقدم"... قيادي بـ"أنصار الله" يفجر مفاجأة

أكد توفيق الحميري، عضو اللجنة الثورية لجماعة "أنصار الله"، على أن التحالف لم يتقدم شبرا واحدا منذ أن أعلنوا قرب سيطرتهم على ميناء الحديدة بالساحل الغربي باليمن.

وقال عضو اللجنة الثورية، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، 03 يونيو/حزيران، 2018، إن التحالف سارع بالإعلان منذ 5 أيام ونشر خرائط وأن المسافة التي تفصله عن الميناء من 20-40 كم، ومنذ هذا التاريخ لم يتقدم مترا واحدا ناحية الميناء، وأن المناطق التي سمح له أن يتقدم فيها كانت مصيدة لتلك القوات والتي تمت إبادتها بالكامل ولا يستطيع التحالف الرد حول مصير تلك القوات.

وأضاف الحميري: "كل ما يذاع عن التحالف بشأن الحديدة وغيرها، هو عبارة عن هرطقات إعلامية ليس أكثر، لرفع روحهم المعنوية بعد سنوات من صمود وتحدي قواتنا لكل تلك الجحافل للسنة الرابعة على التوالي".

وتابع عضو اللجنة الثورية، أنه "حدث اختراق منذ أسبوع وتم تصويرها من جانبهم بأنهم دخلو الحديدة، فقد تعاملنا مع المنطقة التي دخلوا إليها وتم تحويلها إلى محرقة"، مطالبا التحالف بالكشف عن مصير تلك القوات، وأين ذهبت بعد أن تحولت المنطقة إلى محرقة.