"أنصار الله" تقضي على كتيبة كاملة من الجيش اليمني

سقط أفراد كتيبة كاملة من قوات الجيش اليمني بين قتيل وجريح بهجوم شنه مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الحديدة غرب اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله عن مصدر بوزارة الدفاع بصنعاء "ان وحدة متخصصة من الجيش واللجان الشعبية نفذت هجوماً على كتيبة أبو هارون من اللواء الخامس عمالقة في منطقة الفازة جنوب مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، بعد عملية استخباراتية ومعلوماتية دقيقة من خلف خطوط العدو وتمكنت من القضاء على قيادات الكتيبة وأفرادها بالكامل".

© AP Photo / Hani Mohammed تمهيدا لمعركة المطار... الجيش اليمني ينفذ عمليات تمشيط في الحديدة

وأضاف "أن العملية نفذت بدقة واحترافية وأسفرت عن القضاء على كامل القوة البشرية للكتيبة واغتنام عتادها بالكامل وأسر 10 من أفرادها".

مشيراً إلى "أن الكتيبة مشكلة في أغلبها من أبناء المناطق الجنوبية، وأن 75 قتيلاً وجريحاً سقطوا من أفراد الكتيبة وصلوا إلى مستشفى المخا فيما لازالت عشرات الجثث في منطقة الهجوم".

وكان الجيش اليمني أعلن "توغل قواته في مديرية التحيتا حتى منطقة المدمن ومناطق شرق الفازة، واقترابها من السيطرة على مركزها ومديرية الدريهمي بالكامل، تمهيداً للانطلاق صوب مطار الحديدة الدولي الذي أصبح على بعد كيلو مترات".

يشار إلى أن الجيش اليمني المدعوم من التحالف صعد عملياته ضد مسلحي أنصار الله في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، حيث تسعى القوات الحكومية إلى السيطرة على ميناء الحديدة، خاصة بعد استعادتها مديريتي الخوخة وحيس من قبضة مقاتلي أنصار الله، واستعادة غالبية مديرية التحيتا ثالث مديريات الحديدة، وسط مقاومة عنيفة من مسلحي أنصار الله.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 آذار/مارس 2015 عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، دعمًا لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.