تعيين وزير سعودي جديد يقود البورصة السعودية للصعود

وبحسب "رويترز"، قال خبراء اقتصاديون إنه من المتوقع أن يساهم الوزير الجديد أحمد بن سليمان الراجحي في تهيئة بيئة ملائمة لقطاع الأعمال، وتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص، والمساعدة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقفز سهم المراعي 8.5 في المئة، محققا أفضل أداء في السوق. وأعلنت أكبر شركة لمنتجات الألبان في منطقة الخليج الأسبوع الماضي أنها تخطط لإنفاق 10.6 مليار ريال (2.83 مليار دولار) في إطار خطة أعمال مدتها خمس سنوات.
وزاد مؤشر سوق دبي 0.8 في المئة، مع صعود سهم إعمار العقارية القيادي 2.1 في المئة، وسهم بنك دبي الإسلامي 2.8 في المئة.
وأظهر مسح شهري لكبار مديري الصناديق في الشرق الأوسط نُشرت نتائجه يوم الخميس أن المعنويات تتحول لصالح الأسهم الإماراتية بعد أدائها الضعيف منذ بداية العام.
وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.6 في المئة مدعوما بصعود سهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) 7.5 في المئة. وقال بنك قطر الوطني في مذكرة بحثية إن السهم تعرض لضغوط منذ منتصف مارس/آذار مع تحول الاهتمام لأسهم أخرى مدرجة في قطر تستفيد من رفع سقف الملكية الأجنبية.
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