تعيين وزير سعودي جديد يقود البورصة السعودية للصعود

تحسنت البورصة السعودية، اليوم الأحد 3 يونيو / حزيران، بعد تفاؤل من تعيين رجل الأعمال البارز أحمد بن سليمان الراجحي وزيرا جديدا للعمل، في خطوة لاقت ترحيبا على نطاق واسع من القطاع الخاص.

وبحسب "رويترز"، قال خبراء اقتصاديون إنه من المتوقع أن يساهم الوزير الجديد أحمد بن سليمان الراجحي في تهيئة بيئة ملائمة لقطاع الأعمال، وتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص، والمساعدة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

© Sputnik . Ruslan Krivobok بورصة السعودية ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مرتفعا اثنين في المئة، مع صعود أسهم مجموعة سامبا المالية 4.7 في المئة ومصرف الراجحي 5.2 في المئة. والوزير الجديد هو أحد أبناء مؤسس مصرف الراجحي.

وقفز سهم المراعي 8.5 في المئة، محققا أفضل أداء في السوق. وأعلنت أكبر شركة لمنتجات الألبان في منطقة الخليج الأسبوع الماضي أنها تخطط لإنفاق 10.6 مليار ريال (2.83 مليار دولار) في إطار خطة أعمال مدتها خمس سنوات.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.8 في المئة، مع صعود سهم إعمار العقارية القيادي 2.1 في المئة، وسهم بنك دبي الإسلامي 2.8 في المئة.

وأظهر مسح شهري لكبار مديري الصناديق في الشرق الأوسط نُشرت نتائجه يوم الخميس أن المعنويات تتحول لصالح الأسهم الإماراتية بعد أدائها الضعيف منذ بداية العام.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.6 في المئة مدعوما بصعود سهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) 7.5 في المئة. وقال بنك قطر الوطني في مذكرة بحثية إن السهم تعرض لضغوط منذ منتصف مارس/آذار مع تحول الاهتمام لأسهم أخرى مدرجة في قطر تستفيد من رفع سقف الملكية الأجنبية.