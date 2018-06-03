شاهد ماذا يفعل سفير بريطانيا في شوارع القاهرة (فيديو)

نادرا ما يشاهد المسؤولين وهم يتجولون في الشوارع على أقدامهم، ولكن هذا ما فعله سفير المملكة المتحدة في القاهرة، جون كاسن في شهر رمضان.

وشارك كاسن فيديو له، عبر الحساب الرسمي للسفارة البريطانية في القاهرة على "تويتر"، وهو يقوم بتوزيع التمور مع بعض من أعضاء السفارة في شوارع القاهرة.

وغرد جون كاسن بالعربية مع الفيديو: "كل ما تقعد في مصر أكثر كل ما تلاقي عادات وتقاليد أحلى.. عمرك ما تجيب آخرها. أول مرة أوزع تمر على الصائمين قبل الإفطار".

كل ما تقعد في مصر اكثر كل ما تلاقي عادات وتقاليد احلى.. عمرك ما تجيب آخرها. اول مرة أوزع تمر على الصائمين قبل الافطار #منورة_بأهلها pic.twitter.com/5fQzahtv52 — British Amb in Egypt (@FCOJohnCasson) June 3, 2018

​جدير بالذكر أنه سبق لسفير بريطانيا في القاهرة أن غازل المصريين؛ إذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وهو يتناول إفطاره من على أحد عربات الفول داخل السفارة، أحضرها من منطقة السيدة زينب، برفقة عدد من العاملين بالسفارة.

ونشر جون كاسن صورا لعربة الفول، في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، وغرد معها: "عزمت زمايلي في السفارة على الفطار وجبنا أحلى عربية فول فى السيدة زينب عندنا، اللمة الحلوة".