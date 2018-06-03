شاهد ماذا يفعل سفير بريطانيا في شوارع القاهرة (فيديو)

وشارك كاسن فيديو له، عبر الحساب الرسمي للسفارة البريطانية في القاهرة على "تويتر"، وهو يقوم بتوزيع التمور مع بعض من أعضاء السفارة في شوارع القاهرة.
وغرد جون كاسن بالعربية مع الفيديو: "كل ما تقعد في مصر أكثر كل ما تلاقي عادات وتقاليد أحلى.. عمرك ما تجيب آخرها. أول مرة أوزع تمر على الصائمين قبل الإفطار".
كل ما تقعد في مصر اكثر كل ما تلاقي عادات وتقاليد احلى.. عمرك ما تجيب آخرها. اول مرة أوزع تمر على الصائمين قبل الافطار #منورة_بأهلها pic.twitter.com/5fQzahtv52— British Amb in Egypt (@FCOJohnCasson) June 3, 2018
جدير بالذكر أنه سبق لسفير بريطانيا في القاهرة أن غازل المصريين؛ إذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وهو يتناول إفطاره من على أحد عربات الفول داخل السفارة، أحضرها من منطقة السيدة زينب، برفقة عدد من العاملين بالسفارة.
سفير بريطانيا يتناول الإفطار على عربة فول بـ«السيدة»— اخبارك.نت (@akhbarak) November 27, 2015
اتفرج https://t.co/dmsp3joFng pic.twitter.com/Su73oFkgLT
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