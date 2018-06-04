اليمن... بحرية التحالف تعترض قاربا أمميا قبالة الحديدة

اعترضت بحرية التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الاثنين 4 يونيو/حزيران، قاربا للأمم المتحدة قبالة ساحل الحديدة غرب اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر ملاحي في ميناء الحديدة لوكالة "سبوتنيك": "إن سفينة حربية تابعة للتحالف أطلقت طلقات تحذيرية على قارب للأمم المتحدة عقب أبحاره من ميناء الحديدة".

© REUTERS / Khaled Abdullah اليمن... قوات سعودية تتعرض لهجوم صاروخي

وأضاف "أن السفينة الحربية اعترضت القارب عقب إيقافه، ثم قامت بسحبه إلى جهة مجهولة".

في سياق آخر، أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس الأحد 3 يونيو/حزيران، أن بشائر النصر على مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" تلوح في الأفق.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، أشار الرئيس هادي خلال ترؤسه اجتماعاً بهيئة مستشاريه في العاصمة السعودية الرياض، إلى "أن بشائر النصر تلوح في الأفق، حيث كانت البداية عدن وستكون الخاتمة في العاصمة صنعاء بعد تطهير الحديدة وتعز من درن ميلشيا الكهنوت ومشروعها الظلامي البغيض"، حد وصفه.