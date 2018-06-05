مسؤول قطري يتحدث عن "مخطط الخراب" ويطالب بالثقة في الملك

"يجب أن ينظر إلى الخراب من حوله"، كانت تلك أبرز الكلمات، التي جاءت على لسان رئيس وزراء قطر السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، خلال رسائله التي وجهها إلى دولة عربية.

ونشر المسؤول القطري السابق، مجموعة من التغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر" تحدث فيه عن الاحتجاجات الأخيرة، التي اندلعت في العاصمة الأردنية "عمان".

© Sputnik . Vitaliy Belousov خبير قطري يعلق على تقارير حول التحرك العسكري السعودي ضد قطر

واتهم رئيس وزراء قطر السابق، ما وصفهم بـ"الدول القريبة"، بالوقوف وراء الاحتجاجات التي ضربت الأردن.

وقال حمد بن جاسم: "ما يجري في الأردن أرجو أن لا يكون مخططاً من دول قريبة وذلك للضغط على هذا البلد الآمن للقبول بصفقة القرن".

وتابع "أعرف معاناة الشعب الأردني وأعرف شح موارد الأردن والتي تحتاج منا جميعاً الوقوف معه".

١-ما يجري في الأردن أرجو أن لا يكون مخططاً من دول قريبة وذلك للضغط على هذا البلد الآمن للقبول بصفقة القرن. أعرف معاناة الشعب الأردني وأعرف شح موارد الأردن والتي تحتاج منا جميعاً الوقوف معه. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 4, 2018

​ومضى بقوله:

وأتمنى من الشعب الأردني الشقيق أن ينظر للخراب من حوله.

واستطرد:

وأن يثق بالملك (عبد الله الثاني) وأن يعاتبه ككبير العائلة الأردنية، ولكن يجب الحفاظ على هذا الكيان في هذا البحر المتلاطم.

وتشهد الأردن، في الأيام الخمسة الماضية، احتجاجات عارمة، بعد أن أقرت حكومة البلاد، في 21 مايو/ أيار الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى البرلمان لإقراره، والتي تسببت في تقديم رئيس الحكومة الأردنية هاني الملقي، استقالته التي قبلها الملك، وكلف حكومته بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.