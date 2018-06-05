العاهل الأردني يكلف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة

كلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، الدكتور عمر الرزاز، بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن قبل يوم أمس الاثنين استقالة حكومة هاني الملقي، على خلفية احتجاجات واسعة شهدتها مدن أردنية ضد قانون ضريبة الدخل.

عمان- سبوتنيك. وأفاد الديوان الملكي في بيان، اليوم، أن " الملك عبد الله يكلف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة".

© REUTERS / Muhammad Hamed كيف بدأت شرارة الاحتجاجات في الأردن

ودعا العاهل الأردني، عمر الرزاز المكلف بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة إلى إطلاق حوار مجتمعي بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل والمنظومة الضريبية والتي أثارت موجة من الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها عدة مدن أردنية.

وقال العاهل الأردني في خطاب التكليف للدكتور عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة، "على الحكومة أن تطلق فورا حوارا بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل".

وأِشار العاهل الأردني إلى أهمية أن "تقوم الحكومة "بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني".

وتجددت الاحتجاجات في الأردن رغم التغيير الحكومي، أمس الاثنين، ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى تغيير النهج الاقتصادي، وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل.