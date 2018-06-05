وزير مغربي يعتذر للشعب بعد أن وصفهم بـ"المداويخ"

قال الوزير المغربي محمد بوسعيد، اليوم الثلاثاء، إنه لم يقصد الشعب المغربي بتصريحاته حول مقاطعي السلع الاستهلاكية التي كان قد أعلنها في بداية حملة المقاطعة الشعبية لعدد من السلع.

وأكد بوسعيد "لم أقصد الشعب المغربي ولم أقصد الإهانة ولا التجريح…حاشا لله"، حسب موقع اليوم 24.

وقد رد حسن الداوي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، على هذا الأمر بقوله إن بوسعيد "كان يضحك وحسب".

وأصدرت الحكومة المغربية بيانا جديدا بخصوص حملة "مقاطعون" الممتدة منذ أكثر من شهر.

واعترفت الحكومة بالمقاطعة وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إنه من واجب حكومته "تفهم هذه المعاناة، والقيام بإجراءات داعمة للقدرة الشرائية للمواطنين".

وقالت الحكومة المغربية إن الشركات المعنية بتصنيع الحليب، قلصت الكميات التي تقتنيها من تعاونيات الحليب بنسبة 30%.

وأكدت الحكومة أن المقاطعة سجلت تأثيرات على الفلاحين والقطاع الفلاحي المغربي.