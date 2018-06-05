بعد تصاعد النزاع مؤخرا... المخابرات السودانية تتدخل في أزمة الجنوب

قام وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد اليوم الثلاثاء 5 يونيو/ حزيران بزيارة إلى عاصمة جنوب السودان جوبا، بعد تصاعد النزاع مؤخرا في الجنوب.

وصاحب وزير الخارجية في زيارته إلى الجنوب، الفريق صلاح عبد الله، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ووزير النفط والغاز، حسب وكالة الأنباء السودانية.

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وبحث مدير المخابرات السوداني مع مدير مدير جهاز الأمن في الجنوب، القضايا الأمنية بين البلدين والمساعي الجارية لتحقيق الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية.

وحمل الوفد السوداني رسالة شفاهية من الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى الرئيس الجنوبي، سلفاكير ميارديت تتعلق بمبادرة دعم جهود تحقيق السلام بين الأطراف المتنازعة في الجنوب.

وقال المتحدث الرئاسي في جنوب السودان اتني ويك اتينغ، إن المعارضين هم الذين أفشلوا مفاوضات السلام مع حكومته، وذلك بسبب مطالبهم غير الواقعية حسب الأوضاع الحالية في جنوب السودان.