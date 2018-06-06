قرارات سودانية عاجلة بشأن العائدين من السعودية

بدأ السودان في اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة بشأن العائدين من المملكة العربية السعودية، ودول النزاعات خلال الفترة الأخيرة.

ويعمل الصندوق الوطنى لدعم العودة على تسليم العائدين من السعودية بطاقات تأمين صحي، حسب وكالة الأنباء السودانية.

© AP Photo / Hani Mohammed الحوثي: المتهور الذي يقود السعودية لا يمكن الاعتماد عليه أو الوثوق به

ويجري حاليا في السودان العمل على مشروعات لإعادة توطين المواطنين العائدين من السعودية ، من خلال 4 محاور هي التعليم والعلاج واٌلإسكان ومشروعات التمويل الأصغر.

وأعلن جهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج، عن تسليمه مذكرة لبنك السودان المركزي لرفع حجم التمويل الأصغر للمغتربين العائدين للبلاد إلى 100 ألف جنيه، بدلا عن 20 ألف جنيه (الدولار الأمريكي يساوي 17.95).

وقال مدير عام الصندوق الوطني لدعم العودة بجهاز شؤون العاملين بالخارج، حمد إبراهيم إن نسبة 60 % من السودانيين العائدين من الخارج "كبار سن وغير قادرين على الإنتاج وليس لديهم مال للدخول في مشروعات بينما تمثل نسبة العمالة غير الماهرة من العائدين كالمحاسبين والعاملين في مجالات البيع والشراء والرعاة 30 %".